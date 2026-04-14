Седмицата в най-романтичното риалити „Ергенът“ започва с истинско емоционално земетресение. Между 14 и 16 април ефирът на bTV ще бъде арена на безпрецедентни обрати, които ще пренаредят картите в имението на любовта. От мистериозни изчезвания до появата на нов играч със скрита мисия – ето какво да очаквате.

Стоян изчезва: Мистерия или край на пътя?

Още тази вечер зрителите ще останат изненадани от внезапното отсъствие на Стоян. Изчезването му от динамиката на формата ще породи лавина от въпроси, съмнения и дори откровена обида сред дамите. Каква е причината за този прецедентен ход и дали това означава край на отношенията му с претендентките в имението, предстои да разберем.

Ерген под прикритие: Кой е Георги Гатев?

Голямата новина на седмицата е появата на четвъртия ерген – видеографът и авантюрист Георги Гатев. Той влиза в шоуто с необичаен статут – „ерген под прикритие“. Гатев ще наблюдава дамите зад обектива си, без те да подозират истинската му роля.

Георги признава, че влиза в имението заради едно конкретно момиче, което вече е пленило сърцето му. Коя е фаворитката на новия ерген и ще прерасне ли симпатията му в романтична вечеря още същата вечер?

Разрив и горещи целувки: Кристиян предава Елеонора?

Една от най-стабилните двойки до момента – Кристиян и Елеонора, е пред разпад. Неочакван конфликт ще тласне най-зрелия ерген към драстични действия. В опит да преосмисли емоциите си, Кристиян ще потърси утеха при други две дами, като с една от тях ще стигне до страстна и много гореща целувка. Реакцията на Елеонора обещава да бъде взривоопасна.

Освен любовни драми, момичетата ще видят и практичната страна на своите ухажори. Кристиян и Марин ще се впуснат в необичайно състезание – смяна на спукана гума под жаркото слънце. Победителят ще получи правото на индивидуална среща с избор между два свята:

Луксозна разходка с катамаран;

Потапяне в мистичната култура на Шри Ланка.

Церемонията на розата и „бомбата“ на Наум

Финалът на седмицата ще бъде белязан от вечерния коктейл, където водещият Наум Шопов ще поднесе новина, която никой не е очаквал. Церемонията на розата този път ще бъде по-тежка от всякога – с категорични откази и съдбоносни избори, които ще оставят някои от дамите извън имението завинаги.

Последният коментар на Вики в "Ергенът под лупа и муцунка" - гледайте тук.