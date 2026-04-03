Една реплика в „Ергенът“ сезон 5 успя да предизвика повече реакции от всяка роза, целувка или скандал до момента. Тя не беше свързана с любовта, а с нещо много по-дълбоко – изборът да имаш или нямаш деца. Какво разкрива това за психологията на човека? Ето какво показват научните изследвания.

Елеонора ясно заяви, че не търси мъж „на всяка цена, за да му произвежда деца“, а вярва, че подобни решения трябва да се случват естествено, без натиск.

Това обаче отприщи лавина от реакции – от съмнения в искреността ѝ до крайни обвинения, че подобно мислене е „егоистично“. А в кулминацията на напрежението се появи и твърдение, което шокира зрителите: че не е нормално човек да обича повече животните от хората.

Вярно ли е това?

Сблъсъкът: традиция срещу ново мислене

Разговорът между участничките показа ясно разделение:

От едната страна стои добре познатият модел - любов, брак, деца, а от другата – все по-често срещаната позиция: любов, личен избор, собствен път.

Елеонора в никакав случай не отрича семейството, но смята, че това да отглеждш дете в света, в който живеем сега е до известна степен егоистично. Тя поставя под въпрос очакването, че всяка връзка задължително трябва да води до деца.

Какво казва науката: нормално ли е да не искаш деца?

В последните години все повече изследвания разглеждат хората, които съзнателно избират да нямат деца.

Заключенията са категорични:

това не е психично отклонение

не е признак за липса на емпатия

не е свързано с антисоциално поведение

Мотивите са разнообразни – от лична свобода и кариерни цели до тревожност за бъдещето или просто липса на желание. С други думи - това е личен избор, не диагноза.

Науката подкрепя твърдението:

Емпатията към животни и хора е различна. Проучване във Frontiers in Psychology показва, че емпатията към хора и към животни са слабо свързани и функционират отделно.

Човек може да има силна чувствителност към животни, без това да означава липса на емпатия към хора.

Любовта към животни дори може да е знак за про-социалност. Друго изследване показва, че привързаността към животни и емпатията към тях са свързани с по-позитивни социални нагласи към хората, т.е. грижата за животни може да върви ръка за ръка с човешката емпатия, а не да я заменя.

Невронауката разглежда емпатията като еволюционен механизъм, възникнал от грижата за другите – включително и извън човешкия вид. Това обяснява защо хората изпитват силни емоции към животни – това е част от човешката природа, не отклонение.

Въпреки всички твърдения и натиска от останалите участнички, Елеонора не казва „не искам деца никога“. Напротив - не иска да бъде притискана, да живее по шаблон, да създава живот „на всяка цена“.

