Напрежението в „Ергенът“ достигна своята кулминация по време на дългоочакваната церемония на жълтата роза. След седмици на колебания, емоции и любовни обрати Илияна най-сетне трябваше да реши на кого да даде последната си роза – на Стоян или на Гатев.

В началото на церемонията водещият припомни, че изборът на Илияна ще определи не само нейната съдба в предаването, но и тази на двамата мъже. Ако розата отиде при Стоян, двойките щяха да продължат към финалния етап на приключението. Ако обаче избере Гатев, Стоян трябваше да напусне сам Шри Ланка.

По време на емоционалната реч беше припомнена и цялата история между Илияна и Стоян – от първите им срещи, през трудностите и близостта помежду им, до моментите, в които двамата са успели да свалят бариерите и да стигнат до първите си целувки. Наум Шопов не пропусна да отбележи и грешката на Стоян – че в момент, когато е имал нужда да показва внимание и постоянство, той се е дистанцирал от Илияна.

Именно тогава в живота ѝ се появява Гатев – първоначално като фотограф, а впоследствие и като новия „ерген“ в шоуто. Между него и Илияна постепенно се заражда силно привличане, което довежда и до първата им целувка, случила се докато Стоян отсъства от имението.

Въпреки трудния разговор и признанията, Стоян категорично заяви, че чувствата му към Илияна не са се променили и че няма намерение да се отказва от нея, докато усеща, че има смисъл да се бори за връзката им.

Когато дойде моментът за решението, Илияна призна, че иска да избере човек, който я вижда и харесва такава, каквато е, а не заради представата за нея. Тя обясни още, че вярва в специалната връзка и в онзи „клик“, за който всички говорят.

В крайна сметка Илияна подаде своята роза на Гатев, а Стоян прие решението ѝ с достойнство. Той призна, че чувствата му към нея остават силни, въпреки че любовта невинаги е споделена.

