Разговорите в имението на „Ергенът“ 5 стават все по-дълбоки, а преди най-напрегнатата церемония на розата, а именно на жълтата роза, момичетата откровено обсъдиха какъв е „перфектният мъж“ за всяка от тях. Темата бързо прерасна в анализ на тримата ергени – Гатев, Марин и Стоян – и в откровения за това какви качества търсят в бъдещия си партньор.

Още в началото дамите стигнаха до извода, че всеки от ергените има различен тип жена до себе си. Според тях Гатев е мъж, който обича динамиката и приключенията.

Момичетата го определиха като свободолюбив и харизматичен мъж, който вероятно търси жена с авантюристичен дух, но и достатъчно спокойствие, за да има баланс във връзката.

Когато разговорът се насочи към Марин, мненията бяха, че той търси дълбочина и спокойствие. Според Михаела:

„Той търси същото каквото е и той – човек с дълбочина.“

Други обаче отбелязаха, че Марин има и много забавна страна и обича лекотата в общуването. Именно това кара част от момичетата да се чувстват спокойни около него.

За Стоян дискусията беше най-емоционална. След срещата с родителите му момичетата останаха с впечатление, че той търси жена, която да бъде неговата опора и баланс. Според тях той е емоционален и импулсивен, а до себе си има нужда от по-заземена партньорка.

„Майка му това казва – че според нея най-добре би било жената до него да е това спокойствие“, както се изрази Мануела.

Темата постепенно премина от анализ на ергените към личните представи на момичетата за любовта. Нурджна призна, че вече не търси просто забавление, а човек, с когото може да изгради семейство и стабилност.

„Аз съм на години, в които вече не си избирам просто гадже, а си търся мъжа на моя живот.“

Доника пък беше категорична, че не е открила перфектния мъж сред ергените, но ако можеше да събере качествата им в един човек, би взела решителността на Крис, емоционалната интелигентност на Стоян, харизмата на Гатев и чувството за хумор на Марин.

Друга участничка призна, че за нея външният вид също има значение и макар да харесва характера на Кристиан, между тях липсвало привличане. За Стоян сподели, че не са успели да „си кликнат“, а за Гатев – че вероятно предпочита по-скромни жени.

Имаше и откровения за това колко е важно един мъж да бъде искрен и последователен в думите си.

Марин получи най-много позитивни коментари заради спокойствието, което дава в общуването.

Стоян пък беше описан като човек, преминал през сериозна промяна в предаването. Според момичетата в началото той е приемал всичко по-леко, но постепенно е започнал да осъзнава сериозността на емоциите си.

