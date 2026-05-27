Терасите, балконите и павираните пространства през лятото са огромно предизвикателство за растенията. Слънцето пече безмилостно, саксиите се нагряват, почвата изсъхва бързо. Затова не е изненадващо, че дори растения, които са „непретенциозни“ бързо клюмват още при първата сериозна гореща вълна.

Но има и изключения – такива, които обичат слънцето, понасят суша и цъфтят красиво, при това без специални грижи. И са чудесен избор за саксии, тераси и летни кътчета.

Лавандула

Тя обича слънце, добре дренирана почва и не понася мокри корени - което означава, че често се чувства по-добре в саксия, отколкото в „тежка“ градинска почва.

Развива се отлично в теракотени съдове, които помагат за отвеждането на излишната влага. Освен това има лилави цветове и аромат, който моментално кара терасата да изглежда като „бутиков средиземноморски хотел“.

Филаделфус

Храст за всеки, който иска аромата на портокалов цвят. Расте добре на слънчеви места, а много от новите сортове са достатъчно компактни за по-големи саксии. Поддръжката му не е сложна - нужно му е само пространство, добра почва и периодично подрязване.

Най-подходящ е за балкони, които искаме да изпълним с аромат, цветове и доза елегантност.

Хортензии (от серията Invincibelle)

Хортензиите имат репутация на малко драматични растения, но серията Invincibelle е по-практичният вариант на тази цветна дива. Те са чудесни за саксии - остават компактни, но въпреки това образуват богати, сферични цветове в розови, бели или лилави нюанси.

Цъфтят от началото на лятото до първите слани и предпочитат слънце до полусянка, както и влажна, но добре дренирана почва.

Френско грозде

Цъфтящото френско грозде е храст, който се разтваря през пролетта с гроздове от розови цветове и сякаш заявява: „Сезонът на терасите започна!“ Развива се добре в по-големи саксии, особено ако има богата и добре дренирана почва.

След като се установи, понася горещини и известна суша и се чувства добре както на слънце, така и на полусянка. Освен цветове, има интересна листна маса и плодове.

Салвия

Салвията е едно от онези растения, които вероятно биха преживели дори най-хаотичния летен график. Обича слънце, добър дренаж и понася сушата по-добре от повечето класически балконски растения. Освен това цъфти дълго.

Особено добър избор за саксии е горската салвия (Salvia nemorosa). Тя има изправени лилави цветни класове, които създават красив вертикален акцент през лятото.