Катерина Евро отдавна е спечелила любовта на публиката - не само с емблематичните си роли в киното и театъра, но и с непринудения си начин на живот.

Извън сцената и екрана тя е позната като отлична домакиня, която обича да посреща близки и приятели с вкусно приготвена храна и уютна атмосфера. А голямата ѝ страст е градинарството – с внимание и любов актрисата се грижи за своята градина, превръщайки я в истинско място за спокойствие и вдъхновение.

Още в началото на пролетта Катето положи разсад за домати в саксии. Малко по-късно се зае и с красивите пролетни цветя в градината си - лалета, незабравка и момини сълзи.

Но актрисата обича да разнообразява градинския си пейзаж - и наред с добре познати, тя отглежда и екзотични растения. Като франджипани, например, известно още като плумерия – вид сукулент, лесен за отглеждане в саксия и изискващ минимални грижи. Цъфти в красиви, най-често са бели или розови съцветия, които са и изключително ароматни.

Ето защо Катето с нетърепение очаква нейното франджипани, посадено в саксия, най-сетне да разцъфти. Нетърпението си тя споделя със сина си – Сашо Кадиев. Който пък, с присъщото си чувство за хумор, отбелязва: „Ето това е – да цъфне на майката ти франджипанито!“

Сашо дори дава идея да заменят грубите думи по време на шофиране с доста по-приятния и смекчен израз: „На майка ти франджипанито!“. А Катето Евро моментално, през смях, се съгласява.

Как да отгледаме франджипани

Макар тропическото растения да произхожда от топлите райони на Централна Америка, то може успешно да се отглежда и у дома, ако се спазват няколко важни правила.

Светлина и температура

За да расте добре и да цъфти обилно, се нуждае от поне 5-6 часа пряка слънчева светлина дневно. Най-подходящо е да се постави на южен или западен прозорец, а през лятото може да се изнесе на балкон или в градина. През зимата трябва да се държи при температура не по-ниска от 10-12 градуса.

Поливане

Една от най-честите грешки при отглеждането на франджипани е преполиването. Растението обича умерена влага, но корените му лесно загниват.

През активния сезон – пролет и лято, се полива, когато почвата изсъхне в горния слой. През зимата поливането се намалява значително.

Почва и подхранване

Франджипани предпочита лека и добре дренирана почва. Подходяща е смес за кактуси или сукуленти с добавен перлит или пясък.

Подрязване и размножаване

Подрязването помага за оформянето на красива корона и стимулира разклоняването. Най-добре се прави в края на зимата или ранна пролет.

Лесно се размножава чрез резници. Отрязаното стъбло се оставя да засъхне за няколко дни, след което се засажда в суха почва до вкореняване.

