Няма нищо по-хубаво от вида на нова, свежа и добре поддържана морава. С все по-топлото време, което предразполага да прекарваме повече време на открито, вероятно всеки иска да освежи градината си, засаждайки не само нови растения, но и трева.

Има обаче едно важно нещо, които трябва да знаем, преди да запретнем ръкави и да започнем засаждането на нова трева - независимо дали е чим (професионално отгледана) или семена. А именно - стъпването върху новата трева твърде рано може да увреди растежа ѝ и да доведе до неравна и петниста морава, която никак не изглежда добре.

Ето какво споделят експертите по градинарство пред The Spruce - акцентирайки върху това колко време е нужно да изчакаме, преди да стъпим върху тревата. Както и защо това е толкова важно за създаването на равна и гъста морава.

Колко време е нужно, ако изберем чим

При чима, готовата трева, която обикновено се продава във вид на малки рула, времето за изчакване до голяма степен зависи от сезона, в който го полагаме. Пролетта и есента са най-подходящите периоди, така че вероятно ще трябва да изчакаме между две и три седмици, преди да можете да стъпваме свободно върху тревата.

„През лятото този период може да е малко по-кратък, тъй като топлите температури и слънчевата светлина помагат на тревата да се вкорени по-бързо, стига да се полива добре,“ обяснява Криси Хендли, специалист по грижа за тревни площи и експерт по градинарство.

Тя допълва, че зимата е сезонът, през който тревата се вкоренява най-бавно заради ниските температури.

Колко време трябва да изчакаме при семена

При семената периодът на изчакване е значително по-дълъг, защото „не просто чакаме вече порасналата трева да се вкорени в новата почва, както е при чима, а изчакваме семената да покълнат, да поникнат и накрая да се превърнат в напълно оформена морава,“ казва Хендли.

Ако стъпваме върху новопосадени семена, това ще забави растежа им и ще доведе до неравномерна трева на петна. Затова ще трябва да се въоръжим с търпение и да изчакаме поне един месец.

Покълването отнема една до две седмици, а поникването - още една до две седмици.

Как да разберем кога може да стъпваме върху новата трева

Един от най-очевидните признаци е, когато видим, че тревата започва да расте - ясен знак, че тя е вкоренена успешно и започва да поема хранителни вещества и вода от почвата.

При чима може да направим и „ръчна проверка“, като повдигнем леко един от ъглите му. Ако може лесно да го вдигнем, това означава, че все още не се е вкоренил напълно. Ако обаче не се отделя – спокойно може да стъпваме върху него.