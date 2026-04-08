Април е месецът, който градинарите очакват с нетърпение. Дните стават по-дълги, слънцето е по-топло, а земята най-накрая се събужда от зимния си сън. Това е време на усилена работа и важни решения – период, в който се поставя основата за целия градинарски сезон.

Независимо дали сте опитен градинар или начинаещ, април предлага възможности, които си струва да използвате. В зависимост от климата, този месец може да бъде началото или пикът на пролетното засаждане. Затова е важно да знаете кога е подходящият момент и как да се възползвате максимално от него.

Времето е от ключово значение

Въпреки че топлите дни подканват към засаждаме, април е известен с капризите си. Нощните слани все още представляват сериозна заплаха за младите и чувствителни растения. Затова първото и най-важно правило е да следите прогнозата за времето и температурата на почвата.

Повечето зеленчукови семена, като грах или спанак, могат да покълнат при температура на почвата от пет до десет градуса по Целзий. По-чувствителните култури като боб, царевица или тиквички обаче изискват по-топла почва – над 12°C.

За растенията, които сте отгледали на закрито, е от съществено значение процесът на адаптация, известен като „закаляване“. Преди да ги засадите окончателно навън, разсадът трябва постепенно да свикне с външните условия. Изнасяйте го навън за няколко часа на ден, на защитено и слънчево място, и постепенно увеличавайте времето в продължение на една-две седмици. Така ще избегнете шока за растенията и ще им осигурите по-добър старт.

Пробуждането на зеленчуковата градина

Много студоустойчиви култури могат да се сеят директно в лехите. Това е идеалното време за кореноплодни зеленчуци като моркови, цвекло, репички, магданоз и пащърнак. Репичките са особено благоприятни, защото растат изключително бързо и първата реколта може да се очаква след около тридесет дни.

Сега е моментът и за листни зеленчуци като различни видове маруля, спанак, манголд и рукола. Грахът също обича по-хладно време и може да се сее веднага щом почвата е готова за обработка.

В края на месеца, когато рискът от силни слани намалее, в по-топлите райони могат да се засеят и сладка царевица, зелен фасул и тиквички.

Засаждане на разсад

Ако сте засяли навреме зелеви култури на закрито, април е идеален за пресаждане на разсада - от зеле, кейл, броколи и карфиол, на постоянно място в градината. Същото важи и за лука и праза.

Изобилие от цветя за летните дни

Април не е само за зеленчуци – това е ключов месец и за засаждане на цветя, които ще красят градината през цялото лято и есен.

Много видове едногодишни цветя могат да се засеят директно в градината през месеца и ще цъфтят само след шест до десет седмици. Сеитбата е лесна: подгответе почвата, засейте семената според указанията на опаковката и поддържайте влажност. Невените, например, са отличен избор не само заради красотата си, но и защото ароматът им отблъсква вредители, което ги прави идеални за смесено засаждане със зеленчуци.

