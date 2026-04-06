Пролетта е сезонът от годината, в който е време за възобновяване на красивите градини, които отново се превръщат в любими места за почивка и приятни моменти със семейството и приятелите. Време е да се погрижим за най-важното, което осигурява добрия вид на градината – чистотата и нейните цветя.

И след като „размразим“ и почистим откритото пространство е време за засаждане на цъфтящи пролетни цветя в градината, които ще осигурят красиви пейзажи и свежи аромати. Едни от най-красивите са лалетата и зюмбюлите - ухаят невероятно, но си има тънкости при засаждането им. Вижте как да се погрижите за тях.

Ако сте решили да разнообразите градината си с лалета и зюмбюли, време е да засадите луковиците им.

Снимка: iStock





Засаждането на зюмбюли на открито през пролетта започва с настъпването на топло време и изключването на нощните студове. Струва си да се помни, че когато засаждате луковиците в почвата, температурата трябва да бъде в рамките на 10-12 градуса. Разстоянието между крушките трябва да бъде 10-15 см.

Не правете дупки по-далеч или по-близо от необходимото разстояние. След слизането трябва да следите температурата. Ако през нощта са възможни слани, тогава дупките са покрити с найлоново фолио, което ще запази топлината и ще попречи на растенията да загинат.

Трансплантацията на зюмбюли в открит терен не отнема много време. Растението понася лесно климатичните промени. Непосредствено преди засаждането трябва да се погрижите за храненето на земята. Много градинари смятат гнилата зеленина с добавянето на торф за отличен тор.

Снимка: iStock

Предимно зюмбюли се продават под формата на луковици, но през пролетния сезон можете да си купите готово растение. След покупката трябва внимателно да извадите цветето от саксията, без да докосвате корените, и да го засадите в предварително подготвените дупки.

В ранните дни цветето започва да се адаптира към новото местообитание, затова е особено важно да се поддържа редовно поливане и хранене. След няколко дни зюмбюлът ще бъде напълно приет и ще започне активен растеж.

Какво трябва да знаете за засаждането на лалетатата? Подготвят се бразди с дълбочина 10-15 см и на разстояние 25-30 см една от друга, разстоянието между луковиците трябва да бъде 9-10 см. Дълбочината на засаждане на луковиците на лалетата е 15-18 cм. В леки почви луковиците се засаждат по-дълбоко, а в тежки – по-плитко.