Епизод 61 се оказа взривоопасен! Той събра в себе си драмата, романтиката, напрежението, конфронтациите и… комичните бисери. Равносметката след поредната порция любов, ревност и трудни решения се оказа повече от интригуваща.

Първите финалисти вече са ясни!

След бурите, шегите и драмата дойде моментът на истината. Любовният триъгълник, който разтърси емоциите в рая, отново е в центъра на събитията. Орлин, Натали и Тихомир бяха обявени за първите официални финалисти в романтичното предаване.

Те бяха поканени на сериозен разговор, в който трябваше да изяснят отношенията помежду си и да разкрият истинските си чувства, с което дадоха заявка, че въпреки всичко битката за сърцето на Натали продължава.

Въпреки обвиненията, сълзите и несигурността, тримата останаха в играта.

Сблъсъци и разочарования

Емоциите не липсваха и извън фотогеничните моменти: имаше признания, откази и болезнени истини, от които пострадаха някои участници.

Между Благовеста Бонбонова и Денислав няма романтика — поне според него. Той каза открито, че отношенията им са само приятелски.

Благовеста обаче не остана наранена и заяви, че не иска хора, които не се ангажират. „Нямам нужда от такива хора в живота си“, каза тя пред камерите.

Въпреки разочарованието, тя остана отворена към останалите ергени — нещо, което подсказва, че конкуренция винаги има.

Нов претендент за сърцето на Натали

Павел призна, че има привличане към Натали (и не само). Това добави още доза напрежение към вече съществуващия ѝ любовен триъгълник с Орлин и Тихомир.

Той си позволи да я покани на среща. Тя не отхвърли предложението веднага, а поиска време за размисъл. Това нажежи атмосферата, особено сред останалите кандидати.

Тихомир обаче реши да откаже от името на себе си и Орлин, като предпочете той самият да отиде на „среща“ с Павел, за да му обясни повече за сложната ситуация, в която се намират.

Орлин в безизходица

Музикалният продуцент се обърна към Дениз за съвет, защото изпита съмнения относно отношенията си с Натали.

По време на разговора той отговори на своите вътрешни съмнения - сподели, че е бил готов да напусне шоуто, но поведението на Натали го е вкарало в колебание.

Дениз, от своя страна, беше откровена и директна: обърна внимание, че ако беше на негово място, щеше да се почувства неуважена и наранена, ако бе неглижирана или игнорирана.

Реакциите на останалите участници обаче показаха, че този разговор не беше приет като нещо безобидно. За някои (например Виктор) жестът бе „жалък и неосъзнат“, което означава, че доверие и вътрешна политика във вилата се усложниха.

Обрати, нови двойки и отпаднали

По време на церемонията на розата в епизод 61 изборите бяха в ръцете на жените. Това доведе до смени в двойките, отпаднали участници и нови надежди.

За някои от ергените, тази церемония се оказа финална.

Най-милият момент бе „виртуалната“ роза от Габи за Калоян, който не можа да присъства лично. Той „получи“ ботуниерата си чрез таблет, окачен на закачалка за сако.

Нищо не е сигурно до край. И понеже финалът наближава, остава да видим кой ще получи последната роза.

Повече от епизода - вижте в следващото видео.

