Павел, един от новите ергени, привлече вниманието на останалите участници, които не пропуснаха възможността да го попитат няколко въпроса. Те се поинтересуваха дали вече е успял да си хареса "девойка", а отговорът му накара всички да се засмеят.

Павел беше откровен и призна, че неговия интерес са грабнали Дениз и Натали. Той дори покани хореографката на среща, но тя пожела да си помисли преди да му даде отговор. Тихомир обаче се изказа и от името на Орлин:

"Ние малко имаме против обаче."

След като двамата му отказаха, фитнес инструкторът пък го покани на "среща", за да си поговорят. Той обясни на Павел за ситуацията, в която се намират тримата с Орлин.

Другите продължиха да се шегуват за любовния им триъгълник, който изглежда се превръща в четириъгълник. Киара отново определи Натали като "волна пеперуда".

"Според мен Тихомир се опита да ме откаже по някакъв начин да разговарям с Натали, но все пак това е един разговор и не смятам, че имаше изобщо от какво да се притесняват с Орлин", коментира Павел, след "срещата" му с Тишо.

