Неочаквана целувка след последната Церемония на розата, нова среша и трима горещи участници в „Ергенът: Любов в рая“!

Епизод 57 на романтичното предаване отново доказа, че страстите никога не стихват. Зрителите станаха свидетели на обрати, които оставят много въпросителни и обещават още по-напрегнати моменти.

Целувката, която обърка всички

Въпреки че последната Церемония на розата завърши с това, че Натали получи цвете от Тихомир, явно сърцето й продължава да я тегли в друга посока. Не след дълго, тя беше забелязана в страстна целувка с Орлин. Двамата отново открито признаха, че между тях има силна взаимна симпатия, което постави под сериозно напрежение отношенията на Натали с останалите участници.

Натали и Тихомир на среща

Драмата около Натали се задълбочи, когато тя прие поканата на Тихомир за среща. Преди да се отправи към нея, Натали направи опит да обясни ситуацията на Орлин, заявявайки, че това е нейно решение и че той трябва да я разбере. Дали тази среща е просто опит да изясни чувствата си или пореден ход в играта – предстои да разберем.

Трима нови мъже разпалват конкуренцията

Въпреки че страстите между старите участници кипят, в имението нахлуха три нови лица, които със сигурност ще обърнат хода на играта:

Левент Дамадов

Павел Иванов

Денис Костадинов

Война на думи между Левент и Виктория

Появата на новите попълнения вече даде първите искри. Именно един от новите участници, Левент, бързо влезе в конфликт с Виктория. Напрежението ескалира, след като тя отказа да разговаря с него. Двамата започнаха ожесточена словесна престрелка, в която си размениха остри реплики на тема кой е по-умен. Дали това е началото на нов, интригуващ сюжет, или просто моментна размяна на реплики, предизвикана от умората?

Как премина срещата на Натали и Тихомир вижте ето тук:

