Нещата във вилата на "Ергенът:Любов в рая" ескалираха! Отново любовен триъгълник, но този път между Орлин, Натали и Тихомир. Силни емоции и шокиращи разкрития, кои бяха най-култовите изказвания от епизод 57 на предаването - прочетете надолу в статията.
Бисери и култови фрази от епизод 57 на "Ергенът: Любов в рая"
Левент за Виктория
„На бившата ми съм сложил силикон. А тя има ли – няма!“
Левент
„Все на мен най-големите боклуци се падат!“
Левент
„Това е тая с ушите, аз я знам!“
Виктория
„Махай се, сельо!“
Виктория
„Всички се помислихте за големи играчи!“
Благовеста към Левент
„Можеш да разчиташ на мен за свързване с друго момиче.“
Орлин за Натали
„Ако някой е решил да си чупи главата, нищо не мога да направя.“
Тихомир
„Гадно ми е, но ми е и хубаво!“
А как премина срещата на Тишо и хореографката Нати - вижте тук:
Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK