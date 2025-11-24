Нещата във вилата на "Ергенът:Любов в рая" ескалираха! Отново любовен триъгълник, но този път между Орлин, Натали и Тихомир. Силни емоции и шокиращи разкрития, кои бяха най-култовите изказвания от епизод 57 на предаването - прочетете надолу в статията.

Бисери и култови фрази от епизод 57 на "Ергенът: Любов в рая"

Левент за Виктория

„На бившата ми съм сложил силикон. А тя има ли – няма!“

Левент

„Все на мен най-големите боклуци се падат!“

Левент

„Това е тая с ушите, аз я знам!“

Виктория

„Махай се, сельо!“

Виктория

„Всички се помислихте за големи играчи!“

Благовеста към Левент

„Можеш да разчиташ на мен за свързване с друго момиче.“

Орлин за Натали

„Ако някой е решил да си чупи главата, нищо не мога да направя.“

Тихомир

„Гадно ми е, но ми е и хубаво!“

А как премина срещата на Тишо и хореографката Нати - вижте тук:

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK