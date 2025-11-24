Нов любовен триъгълник в "Ергенът: Любов в рая"- синеоката Натали, Орлин и Тихомир. След като Тишо покани Натали на среща, тя пожела първо да поговори с Орлин, преди да даде отговора си, за да избегне сложни ситуации и конфликти.

Гръм в рая - боли, когато ти вземат жената

"Не искам да ходиш с него на среща", категоричен е Орлин. Емоционален и напрегнат, той се опитва да убеди избраницата си, че не може да я дели с друг, но уви тя не е на същото мнение.

Натали обяснява деликатно на музикалния продуцент, че иска да си поговир с Тихомир и обмисля да приеме поканата му за среща. Видимо емоионален и разочарован, Орли приема решението й.

"Този рай за мен е един ад. Днес и с тази покана за среща се затвърди това, че за мен рай няма тук", сподели Виктория, която вече не крие романтичните си чувства към Тишо. Те обаче за съжаление са несподелени и неговия интерес видимо е насочен към русата Натали.

Дали тази среща ще попречи на Нати и Орлин - тепърва ще разбереме, но определено играта загрубява!

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

