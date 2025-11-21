Земетресение разтърси имението на “Ергенът: Любов в рая”! Най-бързо и адекватно на екстремната ситуация реагира Красимир, който призова всички да застанат под касата на вратата, за да не им падне нещо върху главите по време на труса. Всички участници, които пък бяха вътре в къщата, бързо напуснаха помещенията и излязоха навън.

“Усетих земетресението, като в началото беше по-лекичко и безобидно, обаче след това изведнъж доста разтресе”, каза Тихомир.

“Няма да умрем, нали? Между другото, това е един от най-големите ми кошмари - да умра от вода”, сподели инфлуенсърката Габи.

Тихомир сподели, че първо е отишъл при Виктория, тъй като тя му е споделила, че се е уплашила, но вътрешно го е било повече грижа за Натали.

“Отидох първо при Вики, защото тя каза, че се изплашила и че започва да получва паник атака. Естествено, вътрешно ме беше повече грижа за Нети”, каза Тишо.

"В знак на уважение към Орли не съм отишъл директно към нея, по някакъв начин да я заградя и обгрижвам, защото все пак тя си е с него. Но имаше един кратък момент, в който я попитах дали я е страх", сподели той.

"Просто усетих, че почвам да не мога да дишам. Доста се разтреперих”, сподели Вики.

“Преживяхме земетресение - и буквално, и преносно - но сме живи”, каза Филипа.

Инфлуенсърката Габи не скри вълнението си от това колко е впечатлена от грижите, които нейният приятел Калоян й оказва в "Ергенът: Любов в рая".

“Милото ми гадже, как ме носи!”, буквално се разтопи Габи в ръцете му.

”Никога не съм подозирала, когато го видях да влиза, че Калоян ще ми бъде гадже и ще ми бъде толкова миличък и ще прави такива мили неща за мен", сподели Габи.

"Наистина искам да ти кажа, че много ти благодаря, че толкова много неща направи - на гръб ме носиш, не си ме оставил. Понеже сега малко съм зависима от теб и от твоята грижа, се чудя за твоето прибиране до България… Дали ще отидеш сега, след като аз съм в това състояние?", попита го тя.

"С крака ли? Да, ти знаеш за моето прибиране за ден-два. Всъщност, брат ми се жени, прибирам се за сватбата на брат ми. За мен една от най-големите ценности в живота ми е семейството. Такъв тип събития се случват веднъж в живота за мен, всъщност съм и кум. Това ми е най-близкият човек в живота и в такъв момент няма как да не отида и да не му покажа моята подкрепа за него и годеницата му", заяви той.

"По принцип много искам Калоян да остане и да се грижи за мен, но никога не бих го спряла да бъде със семейството си. И не искам той да се чувства длъжен дори да се замисли - аз или неговото семейство. Аз няма да си простя, ако го огранича да отиде на сватбата на брат си. Според мен Калоян трябва да отиде на сватбата на брат си, ако ще да бях и с два счупени крака", заяви Габи.

"Много ми се иска да дойда с теб, но няма как да ме носиш чак толкова", каза му тя.

"Искам да се запозная с родителите на Калоян, но ми се иска да вървя сама, когато се запозная с тях", пошегува се тя.

"Мисля си, че когато някой ден се запозная с тях, всичко ще е ОК и със сигурност ще ме харесат", заяви Габи.

На днешната Церемония на розата в “Ергенът: Любов в рая” изборът е в ръцете на мъжете, но преди това е време за коктейла. Дамите отново са изключително красиви.

“Коктейлът тази вечер изглежда много спокоен. Всички са си по двойки, говорим си, забавляваме се”, каза Наталия.

“Миналия път и сега си най-хубава”, каза Тихомир на Виктория.

"И отново въпросителни, въпросителни, въпросителни… които той обича да сюрпризира преди церемония или каквото и да е било", коментира Вики.

Сигурна ли е тя в това, че ще получи роза от него?

"Според мен Церемонията ще завърши с нова загадка, огорчение и нещо, което всички знаят”, каза Тишо.

"Тихомир се държи супер неуважително към Вики. Това не е джентълменско поведение. Той е един лицемер и човек с маска, който иска да се задържи до финал. Вики го знае това нещо и сама ще си вземе решението как да продължи напред с него", каза Габриела.

Тихомир попита Орлин дали би позволил да проведе кратък разговор с Натали. След което Тихомир покани Натали на среща, на която й сподели че има симпатии към нея. Нети остана шокирана, Виктория също, както и всички останали в имението.

"Много съм изненадан и се чудя защо точно нея кани", сподели Орлин.

На срещата Тихомир попита Натали как се чувства с Орлин. Натали му сподели, че с Орлин имат взаимни симпатии.

Виктория и Орлин се усамотиха, за да поговорят.

"Орлин е толкова заслепен, вижда само ярката светлина на Натали, но докато е заслепен не вижда как мракът ще го потопи. Горкичкият, толкова ще бъде травмиран", смята Виктория.

"За такава постъпка определено си трябва смелост“, сподели Нети.

След като приключи срещата на Тихомир и Натали, Нети се отдели насаме с Филипа, за да си поговорят. Тя ѝ сподели, че Тихомир наистина има симпатии към нея: "Аз не мога да асимилирам още какво се случва. Аз няма да си променя симпатиите със сигурност към Орлин от това нещо".

