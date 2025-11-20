Земетресение разтърси имението на “Ергенът: Любов в рая”! Най-бързо и адекватно на екстремната ситуация реагира Красимир, който призова всички да застанат под касата на вратата, за да не им падне нещо върху главите по време на труса. Всички участници, които пък бяха вътре в къщата, бързо напуснаха помещенията и излязоха навън.

“Усетих земетресението, като в началото беше по-лекичко и безобидно, обаче след това изведнъж доста разтресе”, каза Тихомир.

“Няма да умрем, нали? Между другото, това е един от най-големите ми кошмари - да умра от вода”, сподели инфлуенсърката Габи.

Тихомир сподели, че първо е отишъл при Виктория, тъй като тя му е споделила, че се е уплашила, но вътрешно го е било повече грижа за Натали.

“Отидох първо при Вики, защото тя каза, че се изплашила и че започва да получва паник атака. Естествено, вътрешно ме беше повече грижа за Нети”, каза Тишо.

"В знак на уважение към Орли не съм отишъл директно към нея, по някакъв начин да я заградя и обгрижвам, защото все пак тя си е с него. Но имаше един кратък момент, в който я попитах дали я е страх", сподели той.

"Просто усетих, че почвам да не мога да дишам. Доста се разтреперих”, сподели Вики.

“Преживяхме земетресение - и буквално, и преносно - но сме живи”, каза Филипа.

Вижте повече за “Ергенът: Любов в рая” в следващото видео:

