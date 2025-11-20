В „Ергенът: Любов в рая“ забавните, интересни, опасни и оригинални реплики никога не лиспва. Предаването винаги носи цяла плеяда от колоритни изказвания, спонтанни коментари и хапливи изрази, които превърнаха всяка сцена в истинско шоу. Най-паметните изказвания в този епизод категорично бяха на Габи. Нека видим най-доброто от епизод 55 на романтичното риалити!
Габи:
“Няма да умрем, нали? Между другото, това е един от най-големите ми кошмари - да умра от вода.”
„Никога не съм подозирала, че Калоян ще ми бъде гадже.“
Виктория:
"Орлин е толкова заслепен, вижда само ярката светлина на Натали, но докато е заслепен не вижда как мракът ще го потопи. Горкичкият, толкова ще бъде травмиран."
Габриела:
"Тихомир е един лицемер и човек с маска."
Габи:
"Искам да се запозная с родителите на Калоян, но ми се иска да вървя сама, когато се запозная с тях."
Тихомир:
"Към Натали изпитвам само симпатии, нищо повече. Харесва ми като девойка, като качества, които притежава. Усмихната е, доста е възпитана, визуално също ме привлича, но нищо повече. Предполагам, че до някаква степен това я дразни, не знам, просто ревнува."
Габи:
"Човек, аз мислех, че умираме. Отивам да стягам багажа."
Тихомир
"В знак на уважение към Орли не съм отишъл директно към нея, по някакъв начин да я заградя и обгрижвам, защото все пак тя си е с него, но имаше един кратък момент, в който я попитах дали я е страх."
