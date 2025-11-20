На днешната Церемония на розата в “Ергенът: Любов в рая” изборът е в ръцете на мъжете, но преди това е време за коктейла. Дамите отново са изключително красиви.

“Коктейлът тази вечер изглежда много спокоен. Всички са си по двойки, говорим си, забавляваме се”, каза Наталия.

“Миналия път и сега си най-хубава”, каза Тихомир на Виктория.

"И отново въпросителни, въпросителни, въпросителни… които той обича да сюрпризира преди церемония или каквото и да е било", коментира Вики.

Сигурна ли е тя в това, че ще получи роза от него?

"Според мен Церемонията ще завърши с нова загадка, огорчение и нещо, което всички знаят”, каза Тишо.

"Тихомир се държи супер неуважително към Вики. Това не е джентълменско поведение. Той е един лицемер и човек с маска, който иска да се задържи до финал. Вики го знае това нещо и сама ще си вземе решението как да продължи напред с него", каза Габриела.

Тихомир попита Орлин дали би позволил да проведе кратък разговор с Натали. След което Тихомир покани Натали на среща, на която й сподели че има симпатии към нея. Нети остана шокирана, Виктория също, както и всички останали в имението.

"Много съм изненадан и се чудя защо точно нея кани", сподели Орлин.

На срещата Тихомир попита Натали как се чувства с Орлин. Натали му сподели, че с Орлин имат взаимни симпатии.

Виктория и Орлин се усамотиха, за да поговорят.

"Орлин е толкова заслепен, вижда само ярката светлина на Натали, но докато е заслепен не вижда как мракът ще го потопи. Горкичкият, толкова ще бъде травмиран", смята Виктория.

"За такава постъпка определено си трябва смелост“, сподели Нети.

След като приключи срещата на Тихомир и Натали, Нети се отдели насаме с Филипа, за да си поговорят. Тя ѝ сподели, че Тихомир наистина има симпатии към нея: "Аз не мога да асимилирам още какво се случва. Аз няма да си променя симпатиите със сигурност към Орлин от това нещо".

Вижте повече за "Ергенът: Любов в рая" в следващото видео:

