Участието на Натали в "Ергенът: Любов в рая" определено ще бъде запомнено. Например с това, че тя е момичето, което е ходило на най-много срещи. Някои от участниците забелязаха тази подробност и бързо започнаха да спекулират за връзката ѝ с Орлин и намесата на Тишо.

Факт е, че между двамата ергени се образува "конфликт на интереси", както самият Орлин го определи. Това сериозно обърка Натали:

"Орлин хем няма проблем с това, че Тихомир ме харесва, хем има проблем. Накъде са везните", коментира хореографката пред камерите.

Тя остана разочарована от мнението на половинката си, като сподели пред редакторите, че би ѝ се искало Орлин да изявява чувствата си по-открито.

Как мисли да действа Натали - вижте в следващото видео.

Драмата продължи да се развива, когато Виктория повика Орлин за разговор на четири очи. Тя разкри повече подробности за вечерните разговори на половинката му и Тихомир.

Инфлуенсърката продължи да "налива масло в огъня", като сподели, че според нея Натали е раздвоена. Орлин остана категоричен:

"Ако е раздвоена в момента - аз би си тръгнал".

Как продължи разговорът им - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

