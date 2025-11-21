Участието на Натали в "Ергенът: Любов в рая" определено ще бъде запомнено. Например с това, че тя е момичето, което е ходило на най-много срещи. Някои от участниците забелязаха тази подробност и бързо започнаха да спекулират за връзката ѝ с Орлин и намесата на Тишо.
Факт е, че между двамата ергени се образува "конфликт на интереси", както самият Орлин го определи. Това сериозно обърка Натали:
"Орлин хем няма проблем с това, че Тихомир ме харесва, хем има проблем. Накъде са везните", коментира хореографката пред камерите.
Тя остана разочарована от мнението на половинката си, като сподели пред редакторите, че би ѝ се искало Орлин да изявява чувствата си по-открито.
Как мисли да действа Натали - вижте в следващото видео.
Инфлуенсърката продължи да "налива масло в огъня", като сподели, че според нея Натали е раздвоена. Орлин остана категоричен:
"Ако е раздвоена в момента - аз би си тръгнал".
Как продължи разговорът им - вижте в следващото видео.
