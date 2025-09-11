Натали Стойчева е една от най-атрактивните участнички в новото романтично риалити "Ергенът: Любов в Рая". Тя е модел, гримьор, инфлуенсър и е ослепително красива. Натали шокира голяма част от момичетата като избра Орлин и не даде роза на Калоян.

Какво никой не знае за нея. Тя разкрива ексклузивно в поредицата ни - Лексикон.

Лексикон

1. Коя черта в характера си харесваш най-много?

Харесвам способността си да виждам красотата в малките неща и да давам на хората около мен спокойствие и подкрепа.

2. Ако можеше да изживееш 1 ден като която и да е жена/мъж в света – коя/й би избрала?

Бих избрала Диляна Попова. Възхищавам се на начина, по който съчетава женственост, кариера и майчинство. Тя е пример за това, че можеш да бъдеш едновременно силна и нежна, красива и естествена. Би ми било интересно да усетя нейния свят за един ден.

3. На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?

Да бъдат смели да вярват в себе си, да се обичат и да не се страхуват да следват мечтите си.

4. Какъв съвет би дала на 18-годишното си Аз?

Да не бърза толкова, да се доверява на живота и да не се притеснява от грешките, защото точно те водят към силата

5. Какво е любовта за теб сега?

Любовта е спокойствие, сигурност и чувство, че си у дома, дори когато си навън в хаоса на света.

6. Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?

Усмивката ми и искреното ми любопитство към човека отсреща.

7. Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?

Когато говорих прекалено много от притеснение и осъзнах, че не съм дала думата на другия човек.

8. Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?

Червено сърце, искри, роза, усмихнато емоджи и ръце, във формата на сърце.

9. Любим плод, песен, цвят и футболен отбор

Плод - смокиня. Песента зависи от настроението, но обичам романтични балади. Цвят - синьо. Нямам любим футболен отбор, но обичам енергията на самата игра.

Как протича участието ѝ до момента

Натали Стойчева бързо успя да привлече вниманието на няколко ергена. Още в първите епизоди тя спечели симпатиите на Пенко, Орлин и впоследствие на Калоян, който пристигна малко по-късно в рая.



Оставена на кръстопът, дали да слуша "разума или сърцето" си, тя направи своя избор на първата церемония на розите в епизод 6. Сърцето ѝ взе превес, което означаваше само едно - да избере Орлин. Калоян сподели, че след това нейно решение, тя за него става "затворена страница".

Тя не послуша съветите на Лили Естер, което бързо я превърна в мишена за нападки от нейна страна, както и за някои от другите участнички.

Не след дълго се зароди и първата женска караница. След коментар за ринопластиката на Шермин, Габи се обърна срещу Натали и нейните нагласи. Шермин също остана неприятно изненадана от въпроса и отношението на хореографката.

Какво още не знаете за нея

Натали работи като модел и танцува в нощен клуб. Надарена е от природата с непорочна красота. Определено би изглеждала еднакво добре както с бална рокля и букли, така и с тениска, без грим. Чарът ѝ е награден заслужено на множество конкурси за красота, като побеждава с невероятна усмивка.

Участничката често участва в модни фотосесии в изящни тоалети, както и в различни рекламни кампании.

Към момента се стреми умишлено към повърхностни и несериозни житейски ситуации. Полага усилия, за да изглежда уверена. Обожава флирта и несъмнено умее да изкушава мъжете.

Тя е участвала и в друг формат по bTV - "Бягство към победата" сезон 2.

