Лили Естер - една танцьорка, която определено не се страхува да бъде себе си влезе в "Ергенът: Любов в рая" смело и открито. Тя цялата е екзотика - танцува, занимава се и с моделство. Без корекции, филтри и без излишна скромност. Какво е за нея любовта и други значими факти - прочетете по-надолу.

Къде е родена Лили Естер?

Участничката е родена в България, но има етиопски и нигерийски корени, което я прави още по-интересен образ.

Коя е тя и какво е за нея любовта?

Директна

Провокативна

Искрена

Лили Естер е комбинация от сила и вътрешни несигурности. Желание за контрол и нужда от емоционална близост, която обаче трудно допуска. Израснала в нестабилна семейна среда, развила е силно чувство за самосъхранение и недоверие към хората. Разочарована е от предишни връзки. Определя любовта като „лична изгода, докато не си омръзнем“.

Дали обаче "Ергенът: Любов в рая" ще успее да преобърне представите за романтика, обич и свързаност на Лили - гледайте в епизодите по bTV.

Гледайте видеото тук и най-отгоре:

Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

А повече за предаването и най-интересните моменти - вижте тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK