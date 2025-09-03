Във втория епизод на „Ергенът: Любов в рая“ участниците се запознаха помежду си. Момичетата, които първи пристигнаха, разпознаха сред новодошлите участнички от предходните сезони на "Ергенът".

Събитията в епизода обаче се развиха с шеметна скорост, след като бизнесменът Красимир падна на колене пред модела Ана-Шермин и сложи пръстен на ръката ѝ, а останалите започнаха да скандират „Горчиво!“.

ГОДЕЖЕН ПРЪСТЕН

„Диамантът ме впечатли, но само с един пръстен няма да мине! Трябва да ми покаже, че съм специална“, заяви Ана-Шермин.

Участничката в в „Ергенът: любов в рая“ описа какви качества трябва да притежава мъжа на мечтите ѝ – да е богат, кавалер, с широка обща култура и отговорен. За съжаление първата среща с Краси обаче не оправда очакванията ѝ.

ПЪРВАТА ЦЕЛУВКА

Същевременно Емили покани диджея Неделчо на среща, подтикнати от Габи. Емили смята, че той е много интересен, млад и креативен човек.

"Неделчо е сладур, допада ми", категорична е студентката по право.

Неделчо попита Емили как би реагирала, ако я целуне, а тя му отговори, че няма да избяга. Така във втори епизод на „Ергенът: Любов в рая“ видяхме и първата целувка между двамата.

В късните часове участничката получи неприлично предложение и се усамоти с един от мъжете на място без камери. Кой е той колко интимно близки са станали двамата? Скоро ще стане ясно! Емили призна във втория епизод на предаването, че като цяло се чувства по-добре в компанията на ергените, отколкото на дамите.

Симпатии се появиха между бижутерката Габи и момчето с бурна италианска кръв Джан-Микеле. Бизнесменът Виктор беше пленен от модела Дениз, а тя също не скри, че го харесва. Виктор коментира, че Дениз е изключително харизматична.

"Перфектно умее както да говори, така и да изслушва, което е изключително приятно и създава уникална атмосфера, когато си в нейното обкръжение", смята Виктор.

ПРАВИЛАТА

Докато риалити героите се опознаваха – някои отдалеч, а други от съвсем къса дистанция, водещата Райна Караянева обяви, че скоро в „Ергенът: Любов в рая“ ще влязат още търсачи на силни чувства и емоции.

Райна пристигна в имението, за да покаже на участниците как ще приключи всичко, още преди да е започнало - има 20 пръстени, обсипани с брилянти. Участниците са първите, но не са последните, защото към рая са се запътили още 24 търсачи на силни емоции.

Според правилата, всяка седмица някой ще трябва да се раздели с мечтата за голямата любов. Това ще се случи след церемонията на розите. Изненадата е, че през този напълно различен сезон и мъжете, и жените ще поднасят рози.

