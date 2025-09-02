Емили е първият участник, който влиза в новия сезон на "Ергенът: любов в рая". Появяването й на плажа беше впечатляващо! Участничката трябваше да мине по пясъка с високи токчета. Въпреки трудностите, Емили отказа да събуе неудобните обувки. Но защо?

"Причината е единствено горещият пясък. Беше нагрян от силното слънце през деня и наистина много пареше. Просто не успях да издържа и затова предпочетох да остана с обувките си."

Лексикон

Ако можеше да изживееш 1 ден като която и да е жена в света – коя би избрала?

Рап певицата Cardi Bi - заради визията, начина ѝ на живот. На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?

Искам преди всичко да бъдат възпитани и добре образовани. Какъв съвет би дала на 18-годишното си Аз?

Живот без наркотици и алкохол. Какво е любовта за теб сега?

Всичко, което ми е нужно. Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?

Най-вече визията: нова рокля, нови обувки. Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?

Буквално: целувка със сопол. Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?

Задължително червено сърце, морска вълна. И, разбира се, повръщащото човече. Любим плод

Диня Любима песен

"Нека се знаят" (моя, собствена песен), Любим цвят

Зелен Любим футболен отбор

Берое



Коя е Емили?



Емили Шишкова е от село Кравино. Живее на село с майка си. Откровена и неосъзнато забавна, тя е съвкупност от противоречия. Ярък представител на съвременното общество, което робува не на съдържанието, а на формата. Липсата на увереност я тласка към множество корекции. Реконструирала е нос, скули, брадичка, устни, гърди, зъби. Има екстеншъни и татуси. Няма значение дали нещо ѝ харесва, тя го прави, защото е общоприето. Учи право, защото е престижно, иска да е популярна, защото е модерно и мечтае за любов като между Кари и Тузаря в „Сексът и градът“. Иска да стане богата, за да си купи всички цветове маркови чанти.



Емили в "Ергенът: Любов в рая"

Освен че беше първата, която влезе в "Ергенът: Любов в рая", Емили влезе с куфар. Той беше празен, но тя бързо откри с какво да го напълни - с ризи от ергените, като ги събличаше доста провокативно. Емили бе една от най-провокативните дами край бара на пясъка.



"Уча право, не работя, обичам да харча пари. Искам да стана прокурор. Жените политици изглеждат интелигентно, говорят сякаш от помагала, които четат много. Последно прочетох "Пинокио". Избрах я, за да видя за колко време мога да прочета една детска книга. Прочетох я за 4 дни. Най-голямата ми драма е, че нямам чанта за 100К. Ако ми подари някой чанта, ще се омъжа!"

