Ясни са вече първите участници в "Ергенът: любов в рая". Шармантни красавици, момичета с красиви тела, мускулести ергени и мъже с интересно минало. Имат ли чувство за хумор участниците в "Ергенът: любов в рая".





Култови реплики от "Ергенът: любов в рая", еп. 1

Емили, студент по право

Жените политици изглеждат интелигентно, говорят сякаш от помагала, които четат много. Последно прочетох Пинокио. Избрах я, за да видя за колко време мога да прочета една детска книга. Прочетох я за 4 дни. Най-голямата ми драма е, че нямам чанта за 100К. Ако ми подари някой чанта, ще се омъжа!

Габриела, 25 г.

Истината е, че съм одрала кожата на баща си, а той е от Пазарджик. Работя с благородни метали и диаманти. Аз съм срамежлива. Мъжете драскат по вратата, карат с колата след мен, причакват ме пред работа. Един мъж може да ме спечели не с 200 рози, а с 200 луканки. Месце ми дайте на мен, дано сте ми довели хубави мръвки!

Натали, хореограф

Влизам в играта с поглед на кошута и сърце на хищник. Богатите чичковци не ме впечатляват, моят избор е атлетично лъвче с плочки. Истинската любов е спокойствие.



Филипа, козметолог

Мъжете харесват повече жена победител, отколкото жена кукла.

Йовица, художник

От много работа, не мога да си намеря жена.

Виктор, Консултант по ИИ, собственик на 3 компании

В края на деня човек не си ляга със скъпия часовник или кола, защото тези неща просто не топлят.

Пенко Обретенов, личен лекар

Сърцето ми е свободно като клинична пътека в началото на месеца!

Орлин Софрониев, артист и продуцент

Аз съм космополит, който живее в Монтана. Баща ми е кмет там. Тук съм по идея на баба ми.

Неделчо, DJ

Най-важни G точки на жените са яките дискотеки и яките коли. Накрая става джиджибиджи.

Петър, актьор

Мечтая да изиграя злодей, но винаги ме взимат за Ромео!

Ана Шермин, модел

Говоря 5 езика, работя като модел и вече съм инфлуенсър. Трябва и изисквам да съм единствената!

Кристина, адвокат

Мъжът до мен трябва да знае, че за да усети сладкия аромат на розата, може да изпита болка от бодлите й!



Габи, бизнес с дрехи

Мъжете са като аксесоар, хубаво е да има един красив до теб!

Дениз, клиничен психолог

След Виктор имах 2-годишна връзка, която ми разби сърцето.

Още четирима ергени влязоха - гледай във видеото.

Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

