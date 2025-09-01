Eмили Шишкова е първата участничка, която влиза в "Ергенът: Любов в рая". Откровена и забавна, тя е съвкупност от противоречия.

Емили Шишкова е ярък представител на съвременното общество, което робува не на съдържанието, а на формата. Липсата на увереност я тласка към множество корекции. Реконструирала е нос, скули, брадичка, устни, гърди, зъби. Има екстеншъни и татуси. Няма значение дали нещо ѝ харесва, тя го прави, защото е общоприето.

На колко години е Емили?

27 г.

От кой град/село е Емили?

Тя е от село Кравино. Живее на село с майка си.

Какво учи/работи Емили?





Учи право, защото е престижно, иска да е популярна, защото е модерно и мечтае за любов като между Кари и Тузаря в „Сексът и градът“. Иска да стане богата, за да си купи всички цветове маркови чанти.

"Уча право, не работя, обичам да харча пари. Искам да стана прокурор. Жените политици изглеждат интелигентно, говорят сякаш от помагала, които четат много."



Емили за любовта и връзките?



"Най-голямата ми драма е, че нямам чанта за 100К. Ако ми подари някой чанта, ще се омъжа!"

Емили има и музикални изяви. Тя е един от изпълнителите и участва в клипа на песента "Нека да си знаят". В триото се включват още ANGEL и DJAMAIKATA, а нейната визия там е особено провокативна и запомняща се.

