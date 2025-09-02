Хитовото риалити "Ергенът: Любов в рая" стартира в ефира на bTV, като пренесе зрителите в романтичната атмосфера на гръцкия остров Родос.

Започна едно съвсем ново приключение, където коктейлите са по-ледени от бившия, а флиртовете са по-горещи от лятното слънце!

Осем красиви жени и осем самоуверени мъже вече са част от шоуто!

Първите дами, които влязоха в романтичното риалити, са Емили, Габриела, Натали, Филипа, Ана-Шермин, Дениз, Габи и Кристина!

А ние ви питаме: Коя е най-хубавата участничка в "Ергенът: Любов в рая"?

Гласувайте в анкетата ни по-долу за своята фаворитка!

Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Вижте повече за дамите в предаването в следващото видео:

