Хитовото риалити "Ергенът: Любов в рая" стартира в ефира на bTV, като пренесе зрителите в романтичната атмосфера на гръцкия остров Родос.
Започна едно съвсем ново приключение, където коктейлите са по-ледени от бившия, а флиртовете са по-горещи от лятното слънце!
Осем красиви жени и осем самоуверени мъже вече са част от шоуто!
Първите дами, които влязоха в романтичното риалити, са Емили, Габриела, Натали, Филипа, Ана-Шермин, Дениз, Габи и Кристина!
А ние ви питаме: Коя е най-хубавата участничка в "Ергенът: Любов в рая"?
Гласувайте в анкетата ни по-долу за своята фаворитка!
Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".
Вижте повече за дамите в предаването в следващото видео:
