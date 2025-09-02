Хитовото риалити "Ергенът: Любов в рая" започна снощи в ефира на bTV, като зрителите бързо се потопиха в атмосферата на гръцкия остров Родос. Започна едно съвсем ново приключение, където коктейлите са по-ледени от бившия, а флиртовете са по-горещи от лятното слънце!

Осем красиви жени и осем самоуверени мъже вече са част от шоуто, а първа в "Ергенът: Любов в рая" влезе Емили!

Тя откровено признава, че има множество корекции, учи Право, не работи и обича да харчи пари. Би искала да стане политик, полицай или прокурор. Емили моментално предизвика смут и горещи емоции с провокативното си поведение, след като привика мъжете един по един при себе си и съблече ризите на повечето от тях.

„Някои ми отказаха и това леко ме разочарова. Но всички, към които аз имам интерес, са голи!“, не скри задоволството си участничката.

Емили сподели, че учи право, защото е престижно, иска да е популярна, защото е модерно и мечтае за любов като между Кари и Тузаря в „Сексът и градът“. Иска да стане богата, за да си купи всички цветове маркови чанти.

"Уча право, не работя, обичам да харча пари. Искам да стана прокурор. Жените политици изглеждат интелигентно, говорят сякаш от помагала, които четат много“, заявява тя.

След Емили в "Ергенът: Любов в рая" влезе Габриела, която заяви, че търси не идеален, а истински мъж.

Габриела Михайлова работи с благородни метали и диаманти в семейното бижутерско ателие. Определя себе си като малко свита и на моменти обикновена. Не страда от липса на самочувствие, но и не лети в облаците.

"Мъжете драскат по вратата, карат с колата след мен, причакват ме пред работа. Един мъж може да ме спечели не с 200 рози, а с 200 луканки", категорична е тя.

След двете дами в "Ергенът: Любов в рая" влезе и амбициозната Натали.

Натали Стойчева определено не се смята за поредната кукла Барби и споделя, че има много амбиции в живота си. Обожава забавленията, танците и нощния живот. Тя е категорична, че богатите чичковци не я впечатляват, а предпочита мачовци с плочки. За нея истинската любов е спокойствие.

Филипа е четвъртата дама, която влезе в "Ергенът: Любов в рая". „Когато искам нещо, просто си го взимам“, категорична е тя.

Филипа е биолог по образование, но работи като козметолог. Финансово се е осигурила сама. Бивша професионална гимнастичка и възпитаничка на Илияна Раева. Лъчезарна, открита, сладкодумна и интелигентна. Осъзната и здраво стъпила на краката си.

„Според мен, Емили се държи така и в живота - няма никакви задръжки и ги съблича по домова книга!“, коментира Филипа поведението на другата участничка.

Студентката Емили, бижутерката Габи, моделът Натали и козметологът Филипа мислеха, че наистина са се озовали сами в рая, докато там не се появиха и четири добре познати героини от предните сезони на „Ергенът“. Ана-Шермин от сезон 3, Кристина и Габи от сезон 2, и финалистката от сезон 1 на „Ергенът“ Дениз акостираха на Родос със самочувствието на опитни изкусителки, които не се плашат от конкуренция.

Вижте повече за четирите участнички в минали сезони на "Ергенът" пристигнаха на острова:

Шермин е модел, снима по целия свят. Родена е в Ловеч, но от 18 години живее в Тел Авив. Заради обстановката в Израел се връща в България. Участва в „Ергенът“, сезон 3.

Кристина е завършила право в УНСС, работи като юрист. Участва в „Ергенът“, сезон 2. Сладка бамбина с джобни размери и изящно лице.

Габи работи като ивент мениджър в заведение и има собствен бранд за дрехи. Участва във втория сезон на „Ергенът“.

Дениз е бивша плейметка и една от най-обсъжданите участнички в „Ергенът“, сезон 1.

Общо осем мъже влязоха в първия епизод на "Ергенът: Любов в рая". Първи сред тях е Джан Микеле, който заяви, че „не приема по-малко от царица до себе си“.

Джан Микеле е предприемач, роден в семейство на италианец и българка. Без усилие се превърна в център на внимание. Ако иска нещо, взима си го. Не умее да губи и ползва всякакви средства, за да постигне целите си. Има слабост към красиви жени. За него те са трофей и поредното доказателство за успех.

След него в "Ергенът: Любов в рая" влязоха още Пенко, Йовица и Виктор. Кои са те?

Пенко е лекар по професия и романтик по душа. Харизматичен и атлетичен прагматик с висок интелект и разбито сърце.

Йовица е художник, живее и работи в София. Завършил е Националната художествената академия, рисува космически картини със спрей върху платно.

Виктор е бизнесмен със солидни финансови успехи. Амбициозен предприемач, той смело балансира между две различни сфери - IT бизнес и производството на шоколади с афродизиак.

Още четирима мъже влязоха след тях в приключението "Ергенът: Любов в рая". Ето ги и тях!

Красимир има икономическо образование, развива собствен бизнес. Управлява авто къща и заложна къща.

Орлин е музикант, певец и продуцент, завършил в САЩ. Баща му е кмет на Монтана от 1999 г. до ден-днешен.

Неделчо е поп-фолк диджей. В родния си град е познат с псевдонима DJ Неди. Музиката не е единствената му страст. Продава автомобили и гради своя автокъща.

Петър е актьор. Завършил е НАТФИЗ в последния клас на проф. Стефан Данаилов.

Първи любовни искри прехвърчаха още в първи епизод на „Ергенът: Любов в рая" - Йовица покани Филипа да си поговорят. Според нея причината за това е, че е много комуникативна и с нея лесно се завързва разговор. Художникът Йовица бързо се поддаде на чара на лъчезарното миньонче, като козметоложката също показа интерес към македонеца.

Петър също решава да поговори насаме с Филипа. Така тя излезе на среща не само с него, а и с актьора Петър, който я смята за умна и зряла, и иска да я опознае.

Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Вижте повече за епизод 1 на "Ергенът: Любов в рая" в следващото видео:

