Йовица Миленов е първият мъж, който влиза в "Ергенът: любов в рая". Той показва дълбока душевност, богат вътрешен свят и силна воля заоцеляване, без излишен драматизъм.

Мечтател е и умее да вижда красотата в малките неща. Има богат житейски опит, преминал е през доста трудности, които са го направили мъдър и състрадателен.

Откъде е Йовица?

От Делчево, Северна Македония е. Живее и работи в София.



Какво работи/учи?

Йовица е художник. Завършил е Националната художествената академия, рисува космически картини със спрей върху платно. Един от смелите му проекти е да рисува и върху якета.

Йовица за връзките и любовта

„От много работа, не мога да си намеря жена.“

Спортува, плува и обича да е в планината. И това не е всичко - може да свири на пиано.

https://ladyzone.bg/laifstail/ergenat-ljubov-v-raja-kakvo-shte-e-razlichno-tozi-sezon-snimki.html



Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK