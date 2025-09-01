Йовица Миленов е първият мъж, който влиза в "Ергенът: любов в рая". Той показва дълбока душевност, богат вътрешен свят и силна воля заоцеляване, без излишен драматизъм.
Мечтател е и умее да вижда красотата в малките неща. Има богат житейски опит, преминал е през доста трудности, които са го направили мъдър и състрадателен.
Откъде е Йовица?
От Делчево, Северна Македония е. Живее и работи в София.
Какво работи/учи?
Йовица е художник. Завършил е Националната художествената академия, рисува космически картини със спрей върху платно. Един от смелите му проекти е да рисува и върху якета.
Йовица за връзките и любовта
„От много работа, не мога да си намеря жена.“
Спортува, плува и обича да е в планината. И това не е всичко - може да свири на пиано.
