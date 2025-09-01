Натали Стойчева е надарена от природата с непорочна красота. "Влизам в играта с поглед на кошута и сърце на хищник" - споделя тя при влизането си във формата.

Би изглеждала еднакво добре както с бална рокля и букли, така и с тениска, без грим. Печели множество конкурси за красота и има невероятна усмивка. Към момента се стреми умишлено към повърхностни и несериозни житейски ситуации. Полага усилия, за да изглежда уверена.







От кой град/село е Натали?

София



Какво работи Натали?

Работи като модел и танцува в нощен клуб.

Натали за връзките и любовта

"Богатите чичковци не ме впечатляват, моят избор е атлетично лъвче с плочки. Истинската любов е спокойствие."

Натали притежава наистина обаятелна красота. Особено силно впечатление правят очите й. Избрана е за Бест модел на церемония през април 1015 г.

Вижте визитката й във видеото.

