Габриела Михайлова изпъква в тълпа от хиляди други дами и спира дъха с екзотичната си красота. Гласът й е дълбок, а едва доловимото френско „р“ допълват обаянието ѝ. Габи е от стабилно семейство и е финансово удовлетворена.
На колко години е Габриела?
25
От кой град е Габриела?
Пазарджик
Какво учи/работи Габриела?
Прекъсва университета в трети курс, специалност „Архитектура“ и изкарва сертификат за експерт по диаманти. Работи в семейния бизнес - търговия със злато и като бижутер. Все още не е избрала категорична посока в живота си. Лута се между желанията на родителите си и своите копнежи.
Габриела за връзките и любовта?
"Мъжете драскат по вратата, карат с колата след мен, причакват ме пред работа. Един мъж може да ме спечели не с 200 рози, а с 200 луканки. Месце ми дайте на мен, дано сте ми довели хубави мръвки!"
В миналото си Габриела е била с руса коса. Обича разходките сред природата и големите плюшени играчки.
Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK