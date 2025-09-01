Габриела Михайлова изпъква в тълпа от хиляди други дами и спира дъха с екзотичната си красота. Гласът й е дълбок, а едва доловимото френско „р“ допълват обаянието ѝ. Габи е от стабилно семейство и е финансово удовлетворена.

На колко години е Габриела?

25

От кой град е Габриела?

Пазарджик

Какво учи/работи Габриела?

Прекъсва университета в трети курс, специалност „Архитектура“ и изкарва сертификат за експерт по диаманти. Работи в семейния бизнес - търговия със злато и като бижутер. Все още не е избрала категорична посока в живота си. Лута се между желанията на родителите си и своите копнежи.

Габриела за връзките и любовта?

"Мъжете драскат по вратата, карат с колата след мен, причакват ме пред работа. Един мъж може да ме спечели не с 200 рози, а с 200 луканки. Месце ми дайте на мен, дано сте ми довели хубави мръвки!"

В миналото си Габриела е била с руса коса. Обича разходките сред природата и големите плюшени играчки.

