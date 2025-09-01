Пенко от "Ергенът: Любов в рая" е харизматичен и атлетичен прагматик с висок интелект и разбито сърце.
Израснал е в сурова среда и гледа твърдо през кафявите си очи. Любовта му поднася изпитание след изпитание - той винаги се влюбва в неподходящата жена. По душа е романтик.
Последната му сериозна връзка оставя белези, които още не са заздравели. Пенко е идеалист и желанията му катастрофират в реалността. Мечтае за верен партньор, но е мнителен. Опаковал се е в желязна броня, под която прозира нежна душевност.
Какво работи Пенко?
Лекар по професия
От кой град/село е Пенко?
Плевен
Какво тренира Пенко?
"Тренирам, вечерям в 10 часа, ям зелено и нямам време за драма, особено в женски род."
Пенко за връзките и любовта
"Сърцето ми е свободно, като клинична пътека в началото намесеца."
Обича кучета и котки, да кара сноуборд и високите скорости на автомобилите. Фитнесът и бодибилдингът са негова сила и слабост. От 2019 е официално доктор.
