Пенко от "Ергенът: Любов в рая" е харизматичен и атлетичен прагматик с висок интелект и разбито сърце.

Израснал е в сурова среда и гледа твърдо през кафявите си очи. Любовта му поднася изпитание след изпитание - той винаги се влюбва в неподходящата жена. По душа е романтик.

Последната му сериозна връзка оставя белези, които още не са заздравели. Пенко е идеалист и желанията му катастрофират в реалността. Мечтае за верен партньор, но е мнителен. Опаковал се е в желязна броня, под която прозира нежна душевност.

Какво работи Пенко?





Лекар по професия

От кой град/село е Пенко?



Плевен





Какво тренира Пенко?







"Тренирам, вечерям в 10 часа, ям зелено и нямам време за драма, особено в женски род."



Пенко за връзките и любовта



"Сърцето ми е свободно, като клинична пътека в началото намесеца."



Обича кучета и котки, да кара сноуборд и високите скорости на автомобилите. Фитнесът и бодибилдингът са негова сила и слабост. От 2019 е официално доктор.

