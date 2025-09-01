Виктор Иванов e възпитан, учтив, балансиран, трудно може да бъде изваден от равновесие. Никога не е страдал от липса на женско внимание. Готов е да създаде семейство и знае какво търси - не просто красива спътница, а равностоен партньор.
От кой град/село е Виктор?
Троян
Какво работи Виктор?
Виктор е бизнесмен със солидни финансови успехи. Амбициозен предприемач, той смело балансира между две различни сфери - IT бизнес и производството на шоколади с афродизиак. Българският „Форбс“ го нарежда сред най-успешните млади бизнесмени. Не парадира с финансовите си възможности, въпреки че носи часовник за 30 хиляди.
Виктор за връзките и любовта
"В края на деня човек не си ляга със скъпия часовник или кола, защото тези неща просто не топлят."
Предпочита аутфити в тъмни цветове, пастелни тонове и райета.
Едно от предизвикателствата, които си поставя, е да изкачва Боянския водопад всеки ден за една седмица. Прави го, като през първите 72 часа не приема никаква храна. В резултат успява да свали 3 килограма само за 7 дни. Най-силното му оръжие за това предизвикателство е мотивацията.
