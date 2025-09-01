Габи Цонева е една от участничките в "Ергенът: любов в рая" с атрактивна визия и чувство за хумор.

Участвала е във втория сезон на „Ергенът“. Далеч от прожекторите преживява катарзис заради загуба на близък човек. Преосмисля приоритетите си.

Маха огромния си силикон и вече се стреми към не толкова повърхностен живот. Въпреки тежкия период, през който минава, Габи е запазила чувство си за хумор и веселия нрав.

От кой град/село е Габи?

Пловдив

Какво работи/учи Габи?

Работи като ивент мениджър в заведение и има собствен бранд за дрехи.

Свежото ѝ присъствие и хапливите анализи са неотменна част от нея. Безразсъдно смела е в общуването и хвърля „бомби“ без грам притеснение.

Габи е приятелка с Айлин и Валерия, също участнички в други сезони на "Ергенът". Има домашен любимец кученце, което се казва Сури.

