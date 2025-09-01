Петър Данов влиза в "Ергенът: Любов в рая" с изключителен чар и зрялост. Той се изразява добре и има успокояващ, дълбок тембър. Джентълмен е, аресва типажа на Джеймс Бонд и го следва.



Искрен е, с доза самоконтрол. Стреми се да балансира ситуации, предполагащи конфликт, с отработена дипломатичност и интелигентен хумор.

От кой град/село е Петър?

Вършец.



Какво учи/работи Петър?

Петър е актьор. Завършил е НАТФИЗ в последния клас на проф. Стефан Данаилов.

За какво мечтае Петър?

„Мечтая да изиграя злодей, но винаги ме взимат за Ромео“

Петър за любовта и връзките

В сърцевината си е романик. Чувствителността, която носи и аналитичният му ум, са магнит за жените.

Петър харесва адреналина и естремните спортове. Скачал е с бънджи в пещерата Проходна, край Карлуково. Освен това е летял с парапланер и е скачал е с парашут. Спортува, кара мото и е играл тенис на корт.



Има татуировка, посветена на театъра и Стефан Данаилов. "Знам, че щеше да ми се скараш, че съм си изцапал кожата, но това е моят начин да останеш с мен завинаги" - пише по повода.



Един от най-добрите му приятели е актьорът Филип Буков. Играят заедно в "Молба за напускане".

