Неделчо е поп-фолк диджеят, който влиза в "Ергенът: Любов в рая". В родния си град е познат с псевдонима DJ Неди. Но музиката не е единствената му страст.



Забавен и неподправен, лесно се адаптира и печели симпатии. Неделчо се води повече от емоциите си, отколкото от интелектуални стремежи. В любовта все още не е натрупал богат опит. Сега обаче е решен да се впусне в приключение.

Какво работи/учи Неделчо?



Поп-фолк диджей. Продава автомобили и гради своя автокъща.





Карлово"Най-важните G точки на жените са - яките дискотеки и яките коли. Накрая става джиджибиджи!"

Печели първо място на национален конкурс за DJ - SPS DJ 2025.

Вижте видеото с визитката му.

Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK