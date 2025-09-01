Красимир Томов от "Ергенът: Любов в рая" се гордее с успехите си, защото е постигнал всичко сам от нулата. Платил си е цената, а сега се радва на плодовете на труда си. Егото му е голямо, харесва луксозния живот.

Има ясна представа каква трябва да е жената до него - красива, със стегнато тяло. Твърди, че има радар за златотърсачки.

Независимо от характера, който демонстрира, Краси е романтик.

Какво учи/работи Красимир?

Красимир има икономическо образование, развива собствен бизнес. Управлява авто къща и заложна къща.

Красимир за връзките и любовта

Трудно се влюбва, но изпитва остра нужда от сърдечни вълнения.



Красимир знае как се прави бизнес и харесва качеството и лукса. Признава, че е суетен.

