Стартира хитовото риалити "Ергенът: Любов в рая", което пренася зрителите на bTV в романтичната атмосфера на гръцкия остров Родос.
Осем красиви жени и осем самоуверени мъже вече са част от шоуто!
Първите мъже, които влязоха в романтичното риалити, са Неделчо, Пенко, Красимир, Орлин, Петър, Виктор, Йовица и Джан-Микеле!
Затова днес ви питаме: Кой е най-атрактивният ерген в "Ергенът: Любов в рая"?
Гласувайте в анкетата ни по-долу за своята фаворит!
Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".
Вижте повече за дамите в предаването в следващото видео:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK