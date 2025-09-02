Ана-Шермин разкрива брутални моменти от любовния си живот. Фатална история за любов, лъжи и отмъщение.

Тя споделя, че най-дългата й романтична връзка е била шест години. Там обаче нещата са били, меко казано, като в индийски сериал. Шермин направи шокиращи признания, че докато е била обвързана е разбрала нещо неподозирано до онзи момент - партньорът и е бил женен през цялото време. Той умело е пазил тази тайна от нея, но както всички добре знаем - в един момент истината си проправя път и нищо не може да остане вечно скрито. След като е научила бруталната новина, русата изкусителка веднага е приключила връзката си с него.

По-късно разбира, че в цялата измамна схема има намесено и дете, за което никога не е предполагала. Впоследствие Шермин се е свързала със съпругата на въпросния мъж и са успели да станат приятелки, обединявайки се срещу него - едно със сигурност горчиво отмъщение.

"Снощи бях с мъжа ти", пише тя на съпругата му. А след това й изпраща цялата си комуникация с въпросния мъж и така двете започват да си говорят.

Припомняме, че Шермин е познатата на публиката от предишния сезон на романтичното предаване "Ергенът". В сегашния сезон тя беше първата, която получи пръстен от ергена, който я хареса - Красимир.

