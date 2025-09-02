"Ергенът: Любов в рая"разпали страстите на участниците – осем красиви жени и още толкова самоуверени мъже се срещнаха и потопиха в романтичната атмосфера на гръцкия остров Родос. Така започна едно ново приключение, изпълнено съз забавления и флиртове.

Но за част от участниците нещата се развиха по-бързо от очакваното.

Първата целувка вече е факт.

Замесените са провокативната студентка по право Емили и поп-фолк диджеят Неделчо. Двамата флиртуват открито, без задръжки. „Много си готина“, казва младият мъж, докато Емили загадъчно му се усмихва и го гледа дълго в очите.

„Аз съм с най-младото гадже“, самодоволно отбелязва Емили, обръщайки се към останалите участници. „Обаче бих го споделила с теб“ – насочвайки коментара си конкретно към Габи Цонева, която от своя страна през смях казва, че за нея това е чест и все пак отказва „привилегията“.

Снимка: bTV

Така флиртът между Емили и Неделчо продължава на фона на топлата лятна вечер. Те се шегуват, усмихват, въпреки че Емили споделя, че възрастта на поп-фолк диджеят леко я смущава – той е едва на 21, а тя на 27 години.

Проблем ли е разликата в годините?

И все пак, разликата в годините се оказва, че не е пречка. Двамата се хващат за ръка и се отправят на романтична разходка в нощта. „Очаквам любов и хубави емоции“ казва Емили. „А дали очакваш нещо конкретно от мен? За да мога да направя някакъв план и аз“, пита настоятелно Неделчо. „Аз имам интерес към теб и правим планове заедно“, е отговорът на Емили.

Така следва първата целувка в "Ергенът: Любов в рая". Не е продължителна, но е романтична и е факт. „Неделчо се целува добре“, бърза да сподели Емили пред камерите. "Намирам го за секси.“

Хванати за ръце те се връщат при останалите участници и не се отделят един друг. Докосват се, опитват се да усетят взаимния си аромат, а ръката на Неделчо не се отделя от тялото на Емили.

Какво още се случи между двамата участници - гледайте във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK