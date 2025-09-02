Всички знаем колко умопомрачително секси могат да бъдат някои мъже. Усеща се във въздуха, в аурата, дори в походката. Естествена харизма, която буди вълнение и интерес. В поредицата "Най-секси мъже" ви срещаме с най-атрактивните образи на силния пол. Първият такъв е актьорът Хавиер Бардем – неподправен чар, сексапил и магнетизъм.

Кой е Хавиер Бардем и защо е толкова секси?

Испански актьор.

Носител на наградата "Оскар".

Първият испански актьор, номиниран за "Оскар" в историята.

Известен с ролите си в „Високи токчета“, „Шунка, шунка“, „Златни топки“, „Жива плът“, „Преди да падне нощта“, „Призраците на Гоя“.

Женен е за красивата актриса Пенелопе Крус.

Бардем впечатлява с дързък чар и дълбочина в погледа. Той е хем секси, хем елегантен. Умело балансира между артистичността и секси образа. С типично испански темперамент, той завладява сърцата на хиляди фенове, а по-голяма част от тях са жени – дами, които му се възхищават и открито признават очарованието, което носи в себе си.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Творчески път

Като дете Хавиер прекарва голяма част от времето си в театри и сред филмови декори. Майка му, Пилар Бардем, е актриса, а баща му е бизнесмен, работещ в сферата на озеленяването. Прави актьорския си дебют на петгодишна възраст в сериала „El Pícaro“ на режисьора Фернандо Фернан Гомес. През годините участва в много испански продукции, но става световноизвестен с ролята си във филма „Преди да падне нощта“, за която през 2000 г. получава номинация за „Оскар“.

Снимка: Getty Images

Любов като от приказките - Пенелопе Крус и Хавиер Бардем

Страстта между тях пламва на снимачната площадка още преди години, но тогава и двамата гледат в друга посока, а не в тази на любовта. По-късно обаче, отново покрай филмови роли, съдбата ги среща. Пламъкът между тях е изключително силен и двамата се влюбват силно. Започват официална любовна връзка през 2007 г., въпреки че не го обявяват публично. Само три години по-късно, през 2010 г., Бардем и Пенелопе се женят на Бахамските острови.

Снимка: Getty Images

Хавиер Бардем винаги е разтуптявал женските сърца, а през 2010 г. оглавява списъка с най-привлекателните мъже на испанското издание на списание "Ел". Той остава вечна емблема за сексапил, стил и харизма в испанското кино, а и по света.

А в поредицата ни "Естествено красиви жени" ви срещаме с натуралната хубост и магнетизъм на едни от най-естествените дами:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK