Всяка жена, която се осмелява да направи света по-добро място, е красива. Красотата ѝ не идва от външния вид, а от действията ѝ, от сърцето и от силата да застане до другите. Майте Меюс обаче притежава и двете - външна красота и най-голямото и добро сърце.

Коя е божествената Майте?

Тя е на 25 г.

Живее в Брюксел

Майте е с белгийски и индийски произход

Маите е естествено красива. Не защото следва тенденции, а защото създава промяна. Нейната сила, нежност и смелост я превръщат в символ на новото поколение жени – жени, които говорят, действат и вдъхновяват.

Маите Меюс описва себе си като срамежливо момиче с мисия.

През 2021 г. Брюксел е разтърсен от тежки разкрития - млади момичета са били упоявани и насилвани в барове, а властите дълго време мълчат. Майте обаче не може да приеме това.

Да дадеш глас, когато другите мълчат

След като се включва в протестите, Майте осъзнава, че трябва да се направи нещо по-смислено и трайно. Така се ражда BalanceTonBar – Instagram платформа, където жертвите могат анонимно да споделят своите истории. Без страх. Без срам. „Това не са изключения. Това е реалност“, казва Майте. И отказва да остави темата да избледнее и отмине. Тя публично споменава тези клубове по име на страницата си. В около седемдесет публикации млади жени свидетелстват, че са получавали "нещо" в питието си, след което не помнели нищо. Заподозрените извършители били клиенти, но също така и бармани или друг персонал от заведенията.

За кратко време Balance Ton Bar се превърна в хаштаг и истинско движение на млади жени, които вече не искат да заглушават сексуалното насилие в нощния живот. Майте се бори с елегантност, лекува с яснота и никога не се извинява, че иска повече – за себе си и за света. Скоро движението прераства в международна мрежа. Днес има над 60 страници в различни градове, всички създадени с една цел – да дадат глас на онези, които са били накарани да мълчат.

Красотата

Майте прави впечатление с естествената си красота и най-вече с дългата, тъмна и гъста коса. Въпреки че осъзнава своята атрактивност, тя самата рядко излиза по барове. Предпочита да се събира с приятели в нейния или техните домове. Коментарите за външния й вид обикновено са:

Тя изглежда като някаква богиня.

Тя е толкова красива, обожавам къдравата й коса.

Красива и смела жена!

Маите не се стреми към признание, въпреки че се среща с много политици, асоциации, нощни клубове и медии. Но светът вижда какво прави тя. Amnesty International я отличава с престижна награда. А тя продължава да работи, ден след ден, с едно ясно послание: Жертвите не са сами. И няма да бъдат забравени. През 2024 г. е част от класацията на Forbes 30 Under 30 в Белгия.

