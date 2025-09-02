В първи епизод на романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая" изкусителните участнички определено успяха да приковат всички погледи към себе си. А мъжката част впечатли с чувство за хумор и... мускули. Но с какво се занимават в професионален план?

Ето какви професии са избрали участниците:

Емили - студентка по право

Габриела - работи с благородни метали и диаманти

Натали - хореограф

Филипа- козметолог

Йовица, художник

Виктор, консултант по изкуствен интелект, собственик на 3 компании

д-р Пенко Обретенов, специализира за личен лекар

Красимир Томов, бизнес със заложни къщи

Орлин Софрониев, артист и продуцент

Неделчо, DJ

Петър, актьо

Ана Шермин, модел

Кристина, адвокат

Габи

Дениз, учи за клиничен психолог, модел

