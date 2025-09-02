В първи епизод на романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая" изкусителните участнички определено успяха да приковат всички погледи към себе си. А мъжката част впечатли с чувство за хумор и... мускули. Но с какво се занимават в професионален план?

Ето какви професии са избрали участниците:

  • Емили - студентка по право
  • Габриела - работи с благородни метали и диаманти
  • Натали - хореограф
  • Филипа- козметолог
  • Йовица, художник
  • Виктор, консултант по изкуствен интелект, собственик на 3 компании
  • д-р Пенко Обретенов, специализира за личен лекар 
  • Красимир Томов, бизнес със заложни къщи
  • Орлин Софрониев, артист и продуцент
  • Неделчо, DJ
  • Петър, актьо
  • Ана Шермин, модел
  • Кристина, адвокат
  • Габи
  • Дениз, учи за клиничен психолог, модел 

