В първи епизод на романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая" изкусителните участнички определено успяха да приковат всички погледи към себе си. А мъжката част впечатли с чувство за хумор и... мускули. Но с какво се занимават в професионален план?
Ето какви професии са избрали участниците:
- Емили - студентка по право
- Габриела - работи с благородни метали и диаманти
- Натали - хореограф
- Филипа- козметолог
- Йовица, художник
- Виктор, консултант по изкуствен интелект, собственик на 3 компании
- д-р Пенко Обретенов, специализира за личен лекар
- Красимир Томов, бизнес със заложни къщи
- Орлин Софрониев, артист и продуцент
- Неделчо, DJ
- Петър, актьо
- Ана Шермин, модел
- Кристина, адвокат
- Габи
- Дениз, учи за клиничен психолог, модел
