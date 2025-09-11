В „Ергенът: Любов в рая“ се разгоря особена ситуация около участничката Лили Естер и един от ергените – Пенко. Коментарите му, по адрес на участничката, предизвикаха обществено недоволство и обвинения в расизъм. Останалите участници решиха да изразят мнения и позиции, а други запазиха мълчание.

Какво се случи?

В предишни епизоди ергенът Пенко отправи неприлични коментари, свързани с етническия произход на Лили Естер, която е родена в България, но има етиопски и нигерийски корени.

Припомняме, че въпреки неприятните реплики по адрес на участничката, в шести епизод на „Ергенът: Любов в рая“, самата тя даде своята роза на доктора. Нейният жест провокира по-задълбочен разговор между един от редакторите на формата и Пенко.

Тази ситуация постави участника в неудобно положение пред камерите, но накрая призна, че това ще му бъде „урок за цял живот“ и че ще помни този ден завинаги.

Първата церемония на розата определи двойките до момента, както и срещите, които предстоят. Лили Естер и Пенко не правят изключение. По време на синхроните, ергенът заяви, че би се радвал да излезе на среща с участничката, защото харесва в нея, че е „добричка“.

Как реагираха останалите участници

Натали

Натали Стойчева публикува писмена позиция по темата с расистките коментари на Пенко в своите Instagram Stories.

Кратко, след като приключи епизода, под негова снимка, стопкадър от разговора му с редактора, тя написа отчасти:

„Искрено се надявам той сам да е осъзнал, че подобни думи и нагласи не са приемливи – особено когато засягат неща, с които се раждаме и не зависят от нас. Не е редно да поставяме хората в категории или да ги съдим за нещо, което не определя стойността им. В крайна сметка всички носим еднаква човешка стойност…

Габи

Габи Цонева също изрази мнение в своите Instagram Stories с цитат на Уилям Шекспир. Той гласи: „Колко несправедлив свят… едни печелят с греховете си, а други губят с добротата си.“

Лили Естер

Участничката не пропусна да изрази възмущението си след коментарите по свой адрес, също в Stories. Първо тя публикува снимка на цитат на Буда, който гласи: „За да бъдеш обиден, първо трябва да се съгласиш да носиш тежестта на чуждото невежество.“

Няколко часа след това продължи със снимка на Пенко, по време на разговора му с редактора, под която тя кратко написа: „Няма какво да кажа…“

Пенко все още не е коментирал своето държание в социалните мрежи.

Целият му разговор с редактора на предаването - вижте в следващото видео.

