Лили Естер е едно от новите попълнения в „Ергенът: Любов в рая“. Тя влезе в предаването малко след началото, но мигновено внесе свеж полъх и екзотика в риалитито.

Още с първите си стъпки в „Ергенът: Любов в рая“ Лили Естер успя да предизвика любопитството както на участниците, така и на зрителите пред малкия екран. Тя бързо се превърна в една от най-коментираните дами в шоуто. А ето няколко неща, с които ще разберете повече за участничката.

Лили Естер от „Ергенът: Любов в рая“

Лили Естер е професионална танцьорка и модел

Има нигерийски и етиопски корени, но е родена в София.

Тя е на 31 години.

Определя себе си като директна, провокативна и уверена личност. Не се страхува да бъде себе си.

„Съблазнявам с движение, разговор и поглед“, признава тя в „Ергенът: Любов в рая“.

Още с влизането си в романтичното предаване Лили направи впечатление на всички – како на момичетата, така и на момчетата.

Оказва се, че дамата се познава с двата от участниците в предаването от преди това.

Лили и актьора Петър Данов се знаят от преди риалити формата. Това стана ясно от Петър, който на синхрон в предаването каза, че с Лили се познават.

Дамата и с Дениз също се знаят от преди това. двете имат обща снимка в профила на Лили в Instagram.

Още с влизането си в предаването Лили проведе три бързи срещи с няколко мъже, но си избра да се запознае по-отблизо с художника Йовица.

Припомняме, че в трети епизод на предаването „Ергенът: Любов в рая“ влязоха двама нови участници. Това бяха Калоян и Лили Естер. Двамата лесно бяха приети от останалите участници. Лили веднага избра с кое момче да излезе на индивидуална среща, а Калоян остана да опознае всички в имението. Той беше разпитван и от момичетата, и от момчетата в предаването и така успя да разкаже повече за себе си. Най-любопитното от трети епизод вижте ето тук:

Повече за Калоян от „Ергенът: Любов в рая“ - какво е любовта за него? И тайното му „оръжие“ за първа среща - ето тук:

