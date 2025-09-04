Третият епизод на „Ергенът: любов в рая“ предложи нова доза горещи страсти на гръцкия остров Родос. На сутринта след втората нощ в рая участниците отново се събират, за да споделят мисли и впечатления. Ана-Шермин разговаря с няколко от момичетата, като разказва за преживяното и споменава, че се е наложило да обяснява какво означават понятията „екстроверт“ и „интроверт“.

Във вилите на любовта се появява ново лице – Лили. Тя е на 31 години, родена е в София, но има нигерийски корени. В ежедневието си работи като професионален модел и танцьор.

Eкзотичната и уверена танцьорка предизвика сериозен вълнения сред вече оформените двойки - тя вероятно ще бъде изкушение за много от мъжете.

С влизането на Лили във вилите любопитството сред участниците се засилва – мъжете я посрещат с интерес, а жените я внимателно наблюдават конкуренцията.

„Съблазнявам с движение, разговор и поглед. Обичам да бъда себе си, когато всички около мен са фалшиви. Сложна личност съм, бързо и лесно се паля, но не се обиждам. Нямам слаби места“, заявява танцьорката, която цени не материалното, а мъжествеността и честността.

След като Лили Естер влиза във вилата, тя е изправена пред първото си важно решение – трябва да избере един от мъжете, с когото да отиде на среща.

Всички участници наблюдават с интерес, очаквайки кого ще предпочете и как това ще повлияе на динамиката във вилата.

Тя кани на среща художника Йовица и не скри, че се е почувствала много приятно в компанията му. Козметоложката Филипа, която също го харесва, понесе стоически и с усмивка тяхната среща.

След Лили Естер в любовното имение пристигна Калоян - висок, обаятелен и общителен финансист, който веднага предизвика женското внимание. Самият той призна, че има слабост към интелигентните миньончета.

Калоян е на 26 години, родом от София. След като завършва образованието си в Холандия, решава да се върне в България, за да започне кариерата си.

