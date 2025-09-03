Момичетата и момчетата в Ергенът: Любов в рая започват да се отпускат и да споделят моменти заедно. Водещата Райна Караянова е при тях, за да им разкрие новите правила в предаването. Очакват ги изненади, неочаквани обрати и тотално различна динамика.

Този сезон на най-романтичното риалити определено ще бъде различен във всек един аспект. Правилата и динамиката тотално се променят, а ще си проправи ли път между тях любовта - предстои да разберем.

"Вие сте първите, но не и последните! Скоро раят ще отеснее, защото насам са се запътили още 24 търсачи на силни чувства и емоции", разкрива водещата пред участниците. Всяка седмица някои от тях ще трябва да напусне предаването, след церемонията на розите.

"Властта ще сменя своя притежател. И мъжете, и жените ще дават рози", споделя още Райна.

Участниците бяха шокирани, но и развълнувани от новите правила в предаването.

Повече вижте тук и във видеото най-отгоре:

Най-вълнуващите моменти следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая"

