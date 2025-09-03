Моделката Дениз Хайрула - позната на широката публика от първия сезон на романтичното предаване "Ергенът" се впуска в ново любовно приключение - Ергенът: Любов в Рая. На колко години е? Има ли си гадже? И още значими факти за живота й - научете по-надолу в статията.

Коя е Дениз Хайрула и на колко години е?

Дениз - модел и инфлуенсър, става популярна след участието си в първия сезон на любовното риалити "Ергенът", където се бори за сърцето на Виктор. Тя обаче не печели тази битка и продължава да търси истинската любов в реалния живот. Едва на 27 години, участничката вече има солиден опит в романтиката.

Любовния живот на Дениз - Има ли си гадже?

Най-известната й връзка беше с бившия бизнесмен Христо Сираков (Ицо Стоте манекенки). Дениз многократно е коментирала, че не е била с него за пари и че той е бил най-важният мъж в живота ѝ.

По-късно обаче се появи информация, че е в дългогодишна връзка със строителния бизнесмен Стоян Стоянов. По време на тези слухове, Дениз се представя като свободна и независима жена.

През март 2024 вече има информация, че Хайрула е показала в социалните мрежи ново гадже – около 30‑годишен мъж, който изглежда сериозен партньор. Те са били заснети на луксозна почивка в Дубай.

Към днешна дата, няма данни участничката да е обвързана.

