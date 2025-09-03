Авантюристичен дух, смелост и взрив от силни емоции - това е Калоян от "Ергенът: Любов в рая". Той се впуска в предизвикателството да намери истинската любов, но признава, че няма нужда да бъде валидиран от когото и да било.

Кой е Калоян и какво работи?

Работи като счетоводител и търгува с акции. Обожава да изследва нови хоризонти и винаги търси предизвикателства. Споделя, че има реална самооценка и добро самочувствие. Няма нужда от чужда валидация и не се стреми към такава.

Интелигентен, финансово независим, образован - и много емоционален

Силно емоционален в любовта и способен на крайни романтични жестове. С впечатляващите си 198 см и атлетична фигура, не остава незабелязан от жените и определено ще привлече внимание в романтичното риалити.

Уверен, харизматичен и романтичен - дали Калоян ще намери своята половинка в "Ергенът: Любов в рая", предстои да разберем.

