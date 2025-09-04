В третия епизод на "Ергенът: Любов в рая" в любовното имение пристигна Калоян Кънчев - висок, обаятелен и общителен финансист, който веднага предизвика женското внимание. Самият той призна, че има слабост към интелигентните миньончета.

Ако можеше да изживееш един ден като който и да е мъж в света – кой би избрал?

Някой световноизвестен политик.

На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?

Трудолюбие, любознателност, уважение, доброта, предприемчивост.

Какъв съвет би дал на 18-годишното си Аз?

Смело напред.

Какво е любовта за теб сега?

Любовта за мен е нестихващ огън – път един към друг, въпреки всички препятствия, да намерите хармонията помежду си и да се подкрепяте.

Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?

Усмивката.

Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?

Не се сещам за такъв.

Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?

Роза, сърце, пиленце, планета, пламтящо сърце, бременна жена.

Любим плод, песен, цвят и футболен отбор?

Манго. "Fenomeno" на Василис Карас. Цвят – зелен. Не гледам футбол.

Калоян Кънчев

Калоян работи като счетоводител и търгува с акции. Обожава да изследва нови хоризонти и винаги търси предизвикателства. Има реална самооценка и добро самочувствие. Няма нужда от това да бъде валидиран от когото и да било. Интелигентен, финансово независим, образован.

Силно емоционален в любовта и способен на крайни романтични жестове. С впечатляващите си 198 см и атлетична фигура, не остава незабелязан от жените.

