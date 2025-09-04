В третия епизод на "Ергенът: Любов в рая" в любовното имение пристигна Калоян Кънчев - висок, обаятелен и общителен финансист, който веднага предизвика женското внимание. Самият той призна, че има слабост към интелигентните миньончета.
- Ако можеше да изживееш един ден като който и да е мъж в света – кой би избрал?
Някой световноизвестен политик.
- На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?
Трудолюбие, любознателност, уважение, доброта, предприемчивост.
- Какъв съвет би дал на 18-годишното си Аз?
Смело напред.
- Какво е любовта за теб сега?
Любовта за мен е нестихващ огън – път един към друг, въпреки всички препятствия, да намерите хармонията помежду си и да се подкрепяте.
- Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?
Усмивката.
- Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?
Не се сещам за такъв.
- Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?
Роза, сърце, пиленце, планета, пламтящо сърце, бременна жена.
- Любим плод, песен, цвят и футболен отбор?
Манго. "Fenomeno" на Василис Карас. Цвят – зелен. Не гледам футбол.
Калоян Кънчев
Калоян работи като счетоводител и търгува с акции. Обожава да изследва нови хоризонти и винаги търси предизвикателства. Има реална самооценка и добро самочувствие. Няма нужда от това да бъде валидиран от когото и да било. Интелигентен, финансово независим, образован.
Силно емоционален в любовта и способен на крайни романтични жестове. С впечатляващите си 198 см и атлетична фигура, не остава незабелязан от жените.
Вижте повече за Калоян в следващото видео:
