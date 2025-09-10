Първата церемония на розата в „Ергенът: Любов в рая“ вече е факт. Обратите в шестия епизод на романтичното риалити бяха неочаквани. Властта тази вечер беше в ръцете на дамите.

„Може би малко се притеснявам, защото когато пълната власт е в ръцете на жена, никога нищо не се знае“, каза Петър.

За първи път в историята на формата освен червените рози, ще се раздават и златни. Те са три на брой за целия сезон. Те са за онези участници, които не получат червена в края на церемонията, за онези, които имат чувства към някого, но не са успели да ги изразят или за онези, които наистина търсят любовта и са готови да изчакат в рая.

Червените рози, под формата на бутониери, подаряват участничките, а златните - водещата Райна Караянева.

Кого избраха участничките

Дениз избра своя фаворит до момента, а именно Виктор.

Габриела подари роза на Джан-Микеле.

Филипа направи своя избор и подари розата си на Йовица.

Шермин избра Красимир.

Кристина даде роза на Петър.

Емили на Ивайло. И въпреки че няма такъв участник, Валентин отиде да вземе нейната роза. Този малък гаф предизвика бурни реакции на церемонията, като преобладаваше смеха.

Натали избра да послуша сърцето си, което „крещи“ името на Орлин.

Габи закачи розата си н – Калоян. Тя реши да го спаси, след като Натали не го избра.

Лили Естер взе решаващия последен избор – Пенко.

Това са двойките от шестия епизод на „Ергенът: Любов в рая“.

За един от ергените настъпи и краят на приключението в имението на любовта. Без роза остана Неделчо, който трябваше да напусне.

Цялата церемония на розата - вижте в следващото видео.

