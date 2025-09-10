Първата церемония на розата в „Ергенът: Любов в рая“ вече е факт. Обратите в шестия епизод на романтичното риалити бяха неочаквани. Властта тази вечер беше в ръцете на дамите.
„Може би малко се притеснявам, защото когато пълната власт е в ръцете на жена, никога нищо не се знае“, каза Петър.
За първи път в историята на формата освен червените рози, ще се раздават и златни. Те са три на брой за целия сезон. Те са за онези участници, които не получат червена в края на церемонията, за онези, които имат чувства към някого, но не са успели да ги изразят или за онези, които наистина търсят любовта и са готови да изчакат в рая.
Червените рози, под формата на бутониери, подаряват участничките, а златните - водещата Райна Караянева.
Кого избраха участничките
- Дениз избра своя фаворит до момента, а именно Виктор.
- Габриела подари роза на Джан-Микеле.
- Филипа направи своя избор и подари розата си на Йовица.
- Шермин избра Красимир.
- Кристина даде роза на Петър.
- Емили на Ивайло. И въпреки че няма такъв участник, Валентин отиде да вземе нейната роза. Този малък гаф предизвика бурни реакции на церемонията, като преобладаваше смеха.
- Натали избра да послуша сърцето си, което „крещи“ името на Орлин.
- Габи закачи розата си н – Калоян. Тя реши да го спаси, след като Натали не го избра.
- Лили Естер взе решаващия последен избор – Пенко.
Това са двойките от шестия епизод на „Ергенът: Любов в рая“.
За един от ергените настъпи и краят на приключението в имението на любовта. Без роза остана Неделчо, който трябваше да напусне.
